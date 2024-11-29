قائد الجيش استقبل رئيس لجنة الإشراف الخماسية

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركي Major Gen. Jasper Jeffers.وتناول البحث الأوضاع العامة وآلية التنسيق بين الأطراف المعنية في الجنوب.