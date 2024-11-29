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لبنان

قائد الجيش استقبل رئيس لجنة الإشراف الخماسية

Lebanon 24
29-11-2024 | 08:52
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركي Major Gen. Jasper Jeffers.

 وتناول البحث الأوضاع العامة وآلية التنسيق بين الأطراف المعنية في الجنوب.
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قائد

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