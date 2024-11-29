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لبنان

الكتائب: لا عودة للسلاح خارج الشرعية ولانتخاب رئيس على قدر المرحلة

Lebanon 24
29-11-2024 | 11:43
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عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعًا استثنائيًا برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، اليوم الجمعة، وتم استعراض آخر المعطيات المتعلقة بوقف إطلاق النار والظروف المحيطة بهذا القرار.


عقب الاجتماع، قال المكتب اسياسي، في بيان، انه "مع توقف إطلاق النار، يستذكر حزب الكتائب شهداء الجيش اللبناني والدفاع المدني والأطقم الطبية والإعلامية الذين سقطوا، كما يتقدّم بالمواساة من اللبنانيين المدنيين الذين فقدوا أحباءهم ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى على أمل أن تكون هذه آخر التضحيات، فيكفي لبنان مآسٍ وآلام في وطن دفع أكثر من ضريبة لمصالح لا تعنيه وآن له أن ينصرف إلى تحقيق مصلحته".
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واضاف: "أما وقد تثبّت الاتفاق، ووافقت عليه جميع الأطراف المعنية بالحرب والحكومة اللبنانية والدول الراعية، فيعتبر حزب الكتائب اللبنانية أن لبنان اليوم أمام تحدّ تاريخي لبناء وطن ودولة حقيقية يحكمها الدستور والقوانين ولا تتعرض للانهيار عند كل مفترق".

وتابع: "يجد اللبنانيون أنفسهم أمام تطبيق جدّي للقرار 1701 الذي يعود تاريخه إلى العام 2006 والذي كان يمكن تطبيقه بحذافيره من دون الاضطرار إلى دفع هذه الضريبة من الضحايا والدمار والانهيار التام للمؤسسات واستجرار وصاية جديدة على البلد بعد سلسلة من الحسابات الخاطئة والرهانات الكاذبة".


وأكد بي بيانه أنه "بعد كل ما حصل لا بد من العودة إلى أصول بناء الدول والأسس التي قام عليها لبنان وإلى دولة المؤسسات والمواطنة والحرية والسلام والازدهار ولهذه الغاية شروط واضحة ومحاذير لا يجب أن تتكرّر:
- لا عودة إلى وجود السلاح خارج إطار الجيش اللبناني.
- لا عودة إلى الاستئثار بقرار الحرب والسلم. 
- لا عودة إلى دولة المزرعة ومنطق الاستقواء والفرض".


كما رحب المكتب السياسي "بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ولو أنها أتت متأخرة وبكلفة فادحة، على أمل أن تكون النيّات صافية والإرادة حاضرة لتثمر الجلسة رئيسًا على قدر المرحلة وأن تتم العملية الانتخابية تحت سقف الدستور من دون اجتهادات وأن ينسحب الأمر على تشكيل الحكومة لتكون مناسبة لترميم ما تهدم من مؤسسات وبنى تحتية".


واشار المكتب الى أن "لبنان اليوم أمام تحد حقيقي للخروج من الهوة التي أوصلتنا إليها السياسات الماضية والحروب العبثية ومن واجبنا كلبنانيين من مختلف الانتماءات والطوائف والمذاهب التقاط هذه اللحظة ومنع تكرار كل أخطاء الماضي والغوص في عملية مصارحة بناءة لا يخرج منها منتصرًا سوى لبنان".
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