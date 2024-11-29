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لبنان

عز الدين خلال تفقدها محطة المياه في صور: المدينة "عطشانة"

Lebanon 24
29-11-2024 | 14:10
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قامت النائب عناية عز الدين برفقة رئيس بلدية صور حسن دبوق، بجولة تفقدية في محطة المياه التي تغذي مدينة صور والجوار في إطار متابعة الأضرار التي طالت البنية التحتية والأمور الخدماتية في المدينة.
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وقالت عز الدين خلال الجولة، أنّ "محطة المياه لحقها دمار كامل، وباتت صور مدينة عطشانة".

وأشارت الى أن "عملية إصلاح الأعطال ستبدأ خلال يومين، وقد تم التواصل مع الصليب الأحمر الدولي من اجل تسريع عملية تلزيم إعادة الإصلاح والبدء بالتقييم والمباشرة بالعمل بعد زيادة عدد الفريق وزيادة ساعات العمل".

وفيما يخص شركات الإتصالات،كشفت عز الدين أن "شركة Alfa تعرضت لأضرار كبيرة وستحتاج الى وقت لعودة الشبكة، فيما شركة touch قامت بإصلاح السنترالات الأساسية في صور والجوار على أن يتم الإنتهاء من إصلاح المحطات وتزويدها بالمازوت اليوم لتعود الشبكة الى العمل مساءً".

وحول النازحين المتواجدين في مراكز الإيواء، أعانت أنّه "سيتم التنسيق قريباً مع رؤساء البلديات لبحث إمكانية استخدام جزء من المدارس لإيواء النازحين فيما يبقى الجزء الآخر للتعليم، على أن يتم دراسة الأمر بعد التزوّد بخطوات البحث والإحصاءات في قراهم". (الوكالة الوطنية) 
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