15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
آخر خبر.. متى ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان؟
Lebanon 24
29-11-2024
|
16:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت "القناة 12" الإسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي لن يبقى كل الـ60 يوماً المخطط لهم حتى الانسحاب الكامل من جنوب لبنان"، مشيرة إلى أن " هناك استعداد لانسحاب مبكر أكثر من أجل عدم الغرق في الوحل اللبناني".
Advertisement
وأقرّ نائب قائد لواء "الناحل" الشمالي والعقيد في احتياط الجيش الإسرائيلي، ياكير سيجيف، أنّ "حزب الله سيعود والبنى التحتية ستُعمر"، وذلك على الرغم من العدوان.
وبشأن الخسائر التي تكبّدتها إسرائيل من جراء عمليات حزب الله، أكد محلّل الشؤون السياسية في "القناة 12" الإسرائيلية، امنون ابراموفيتش، أنّ نحو 240 ألف دونم احترق في الجليل، وهذه المساحة تشكّل 4 أضعاف مساحة "تل أبيب".
على صعيد عودة المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة، والذين يعتبرون أنّ اتفاق وقف إطلاق النار والحكومة لم يحققوا لهم الأمان، أشارت القناة "12" إلى أنّ خطة إعادتهم تبدأ في 1 شباط 2025.
ووضع الاحتلال المستوطنين أمام خيارين إمّا عودة فورية مع الحصول على منحة بقيمة 60 ألف شيكل كمعدل، وإمّا تنخفض هذه المنحة بقيمة 20% لم لا يعود فوراً، بما يوحي بضغطٍ على المستوطنين للعودة إلى المستوطنات التي شكّلت "خط مواجهةٍ" مع لبنان.
ونقلت القناة حجم الأضرار في مستوطنات الشمال، حيث هناك أكثر من 4000 وحدة استيطانية دمرت كلياً خلال الحرب، وأكثر من 500 وحدة استيطانية بحاجة لترميم كبير، إضافة إلى وحدات أخرى بحاجة إلى ترميم.
وفي سياقٍ متصلٍ، قال رئيس مجلس مستوطنة "مرغليوت"، إيتان دافيدي: "لا أشعر بالأمان بخصوص التسوية مع لبنان"، متسائلاً "كيف سيعود السكان إلى الشمال"؟
وأضاف في حديث مع "القناة 12"، أنّه "لا يوجد طرقات ولا بنية تحتية في الشمال، وهناك مستوطنات كاملة لا يمكن دخولها لأنها مدمَّرة".
(الميادين نت)
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لن تتخيلوا المبلغ.. الإعلامية سمر أبو خليل تكشف عن معاشها (فيديو)
Lebanon 24
لن تتخيلوا المبلغ.. الإعلامية سمر أبو خليل تكشف عن معاشها (فيديو)
02:05 | 2024-11-29
29/11/2024 02:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفضات جوية باتجاه لبنان.. استعدوا لعودة الأمطار وللطقس البارد في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفضات جوية باتجاه لبنان.. استعدوا لعودة الأمطار وللطقس البارد في هذا الموعد
02:37 | 2024-11-29
29/11/2024 02:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة فنانة شهيرة لابنها تُثير غضب الجمهور.. وهي ترد: في قلوبهم مرض! (صور)
Lebanon 24
قُبلة فنانة شهيرة لابنها تُثير غضب الجمهور.. وهي ترد: في قلوبهم مرض! (صور)
00:50 | 2024-11-29
29/11/2024 12:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت العدوان الإسرائيلي.. هل تزوج بطل مسلسل "الهيبة" عبدو شاهين بهذه الإعلامية؟ (فيديو)
Lebanon 24
غطت العدوان الإسرائيلي.. هل تزوج بطل مسلسل "الهيبة" عبدو شاهين بهذه الإعلامية؟ (فيديو)
03:48 | 2024-11-29
29/11/2024 03:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"جوزي زعل مني".. الإعلامية ديانا فاخوري تكشف سبب عدم إعلان ارتباطها الا بعد مرور عام (فيديو)
Lebanon 24
"جوزي زعل مني".. الإعلامية ديانا فاخوري تكشف سبب عدم إعلان ارتباطها الا بعد مرور عام (فيديو)
04:57 | 2024-11-29
29/11/2024 04:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:18 | 2024-11-29
جيفرز في بيروت لبدء آلية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار
18:00 | 2024-11-29
بيان صادر عن رئاسة الجامعة اللبنانية.. ماذا جاء فيه؟
17:07 | 2024-11-29
بعد إصابته بحادثة "البيجر".. هذا موعد عودة سفير إيران إلى بيروت
16:24 | 2024-11-29
صور من داخل إسرائيل.. شاهدوا ماذا فعل "حزب الله"
16:17 | 2024-11-29
التجمع اللبناني في فرنسا: لتطبيق كامل وصارم للقرار"1701"
16:01 | 2024-11-29
في بلدة عكارية.. خطفوه وسلبوه مبلغًا من المال!
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
30/11/2024 03:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
30/11/2024 03:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
30/11/2024 03:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24