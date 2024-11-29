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لبنان

بيان صادر عن رئاسة الجامعة اللبنانية.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
29-11-2024 | 18:00
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عقد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران اجتماعاً تنسيقياً مع عمداء الكليات والمعاهد، ناقشوا خلاله الإجراءات الإدارية والفنية استعداداً لاستئناف التعليم الحضوري وإجراء المسح الشامل للأضرار التي لحقت ببعض فروع الجامعة.
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وبعد التداول اصدر المجتمعون القرارات التالية:

- اعتماد التعليم الحضوري والأعمال المخبرية في كليات وفروع الجامعة الثانية والثالثة التي لم تستضف أهلنا اللذين نزحوا من المناطق التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي اعتباراً من 2/12/2024.

- ⁠اعتماد التعليم الحضوري للمواد التطبيقية (المخبرية) في كل كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية اعتباراً من 9/12/2024.

- ⁠الطلب إلى مدراء فروع الجامعة التي تضرّرت من العدوان الاسرائيلي اجراء مسح شامل بالأضرار والاحتياجات الضرورية لإعادة العمل بالتعليم الحضوري في مهلة أقصاها 7/12/2024.

وستبقي رئاسة الجامعة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة متطلبات وحسن سير العمل الأكاديمي والإعلان عن أي تغييرات قد تطرأ على آليات التدريس المقترحة.
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