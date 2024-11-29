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لبنان
تحذير اسرائيلي جديد لسكان الجنوب.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
29-11-2024
|
23:21
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حذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، سكّان جنوب لبنان من الانتقال إلى عدد من القرى حتى إشعار آخر .
والقرى هي: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري.
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وقال أدرعي: "جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوباً حتى إشعار آخر".
وأضاف: "كل من ينتقل جنوب هذا الخط، يعرض نفسه للخطر".
كما حذّر سكّان قرى الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، إبل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، أم توته، صليب، أرنون،بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا،عدشيت القصير، عين إبل، عينات، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع وطلوسة، من العودة إليها.
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