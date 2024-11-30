قائد العمليات الأميركية الخاصة في بيروت لمراقبة وقف إطلاق النار.. وهذه أولى مهامه

Advertisement

أكدت القيادة الوسطى الأميركية "سنتاكوم" وصول الجنرال جاسبر جيفرز، قائد العمليات الخاصة إلى بيروت ليقوم بمهمة كرئيس مشارك، إلى جانب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط عاموس هوكستين، لمراقبة آلية التنفيذ والمراقبة بشأن وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان.وتترأس الولايات المتحدة لجنة آلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية، وتتكون من القوات المسلحة اللبنانية، وقوات الجيش الإسرائيلي، وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وفرنسا.وسيعمل عاموس هوكستين كرئيس مشارك مدني حتى يتم تعيين مسؤول مدني دائم في بيروت.وستساعد هذه المجموعة في مراقبة وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان والذي دخل حيز التنفيذ في 26 تشرين الثاني.وقال متحدث باسم "سنتاكوم" لـ"سكاي نيوز عربية"، إن أولى مهمات الجنرال جيفيرز هي التنسيق مع الجيش اللبناني لانسحاب عناصر حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني (29 كلم) عن الحدود مع إسرائيل وجعل المنطقة تحت سيطرة الجيش اللبناني.وأمس الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي بقاءه في جنوب لبنان، خلافا لما كان مفترضا بموجب اتفاق وقف القتال مع حزب الله.وقال في بيان إنه "منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استمر تواجد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان من أجل الحفاظ على سلامة دولة إسرائيل وسكانها".وبعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، صباح الأربعاء الماضي، ثارت التساؤلات بشأن موعد بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من مواقعه جنوبي لبنان.(سكاي نيوز)