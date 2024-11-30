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لبنان

قبل الأعياد.. فندق شهير يُعيد فتح أبوابه في بيروت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-11-2024 | 02:50
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بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ فجر الأربعاء الماضي وعودة الحياة إلى العاصمة بيروت، عُلم بأن فندق "الحبتور" في سن الفيل سيُعيد فتح أبوابه وذلك مع اقتراب موسم عيدي الميلاد ورأس السنة.
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وكانت مجموعة "الحبتور" التي يملكها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أعلنت في شهر تشرين الأول الماضي إقفال فنادقها في بيروت والتي تضم فندق "الحبتور غراند" وفندق "متروبوليتان" حتى إشعار آخر من دون تحديد موعد لإعادة فتحهما وذلك بسبب الأوضاع الأمنية.

يُشار إلى انه في بداية عام 2023 أعيد افتتاح فندق "الحبتور" وذلك بعد إقفاله عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي لحقت بلبنان.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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