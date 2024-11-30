الجيش يُداهم أحد المنتجعات السياحية في الكورة.. إليكم السبب

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داهمت دورية من مكتب امن طرابلس في مخابرات الجيش فجر اليوم السبت احد المنتجعات السياحية في محلة راسمسقا قضاء الكورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد تمكنت الدورية من توقيف كل من المدعو "م.د" و "ح.ا" واقتيادهم الى التحقيق.وتأتي عملية توقيفهم على خلفية اشكال كان قد وقع في وقت سابق ما ادى الى مقتل المدعو "خ.س" في محلة الريجي القبة - طرابلس.