Advertisement

لبنان

الجيش يُداهم أحد المنتجعات السياحية في الكورة.. إليكم السبب

Lebanon 24
30-11-2024 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1286041-638685598927648455.jpg
Doc-P-1286041-638685598927648455.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
داهمت دورية من مكتب امن طرابلس في مخابرات الجيش فجر اليوم السبت احد المنتجعات السياحية في محلة راسمسقا قضاء الكورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  

وقد تمكنت الدورية من توقيف كل من المدعو "م.د" و "ح.ا" واقتيادهم الى التحقيق.
Advertisement

وتأتي عملية توقيفهم على خلفية اشكال كان قد وقع في وقت سابق ما ادى الى مقتل المدعو "خ.س" في محلة الريجي القبة - طرابلس.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:21 | 2024-11-30
06:11 | 2024-11-30
05:58 | 2024-11-30
05:45 | 2024-11-30
05:41 | 2024-11-30
05:37 | 2024-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24