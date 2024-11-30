ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.. كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس قليل الغيوم اجمالا، مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية. تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم الأربعاء المقبل حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي ماطر متمركز حاليا فوق إيطاليا والذي يقترب تدريجيا.تحذير: تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1700 متر.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة، لشهر كانون الأول: بين 13 و21 في بيروت، بين 4 و14 في زحلة.-الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل ودون تعديل على الساحل مع انخفاض في نسبة الرطوبة. يتكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال 1800 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى. يتكون الضباب ليلا على الجبال.الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية. تبقى نسبة الرطوبة منخفضة .الإثنين:غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية. تبقى نسبة الرطوبة منخفضة. الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات. يتحول الطقس ليلا مع اقتراب المنخفض الجوي إلى غائم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة مع ثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق ابتداء من فجر الاربعاء .-الحرارة على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 17 درجة، في الداخل من 4 الى 16 درجة.-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.-الانقشاع: جيد إجمالا.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60%.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.-حرارة سطح الماء: 23°م.-الضغط الجوي: 1025 HPA أي ما يعادل: 769 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 06,25 ساعة غروب الشمس: 16,29