عمّار من حارة حريك: لبنان وطن الرسالة

قال النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" علي عمّار إن "لبنان وطن الرسالة".

وفي كلمة له خلال جولة تفقّدية في حارة حريك، أضاف: "يجب أن نُحافظ على وحدتنا الوطنيّة التي تجلّت في استضافة الشعب للنازحين كما رأينا في هذه المرحلة".