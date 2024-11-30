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لبنان

عمّار من حارة حريك: لبنان وطن الرسالة

Lebanon 24
30-11-2024 | 05:07
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قال النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" علي عمّار إن "لبنان وطن الرسالة".
 
وفي كلمة له خلال جولة تفقّدية في حارة حريك، أضاف: "يجب أن نُحافظ على وحدتنا الوطنيّة التي تجلّت في استضافة الشعب للنازحين كما رأينا في هذه المرحلة".
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عمّار

حارة حريك

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