عمليّة مُطاردة في عرض البحر... إليكم ما حدث فجر اليوم

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ القوات البحرية في الجيش أوقفت فجر اليوم شخصين من الجنسية التركية هما ع.ا وم.ت، بعد دخولهما المياه الإقليميّة اللبنانية من سوريا بطريقة غير شرعية.

Advertisement

وبحسب المعلومات، أوقفت القوات البحريّة التركيين قبالة شاطىء طرابلس، بعد مطاردة حصلت مقابل شاطىء العبودية.