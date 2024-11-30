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لبنان
عمليّة مُطاردة في عرض البحر... إليكم ما حدث فجر اليوم
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-11-2024
|
05:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ القوات البحرية في الجيش أوقفت فجر اليوم شخصين من الجنسية التركية هما ع.ا وم.ت، بعد دخولهما المياه الإقليميّة اللبنانية من سوريا بطريقة غير شرعية.
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وبحسب المعلومات، أوقفت القوات البحريّة التركيين قبالة شاطىء طرابلس، بعد مطاردة حصلت مقابل شاطىء العبودية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
رادار لبنان24
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