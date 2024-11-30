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لبنان

عن وقف إطلاق النار في لبنان و"حزب الله"... ماذا قال موقع بريطانيّ؟

Lebanon 24
30-11-2024 | 07:42
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قال الصحفي البريطاني المعروف ديفيد هيرست، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات يفقد مزيدا من الأوراق بعد وقف إطلاق النار في لبنان.

وفند هيرست في مقاله في موقع "ميدل إيست آي" انهيار أو انكسار حزب الله بالرغم من كل الضربات التي تلقاها.
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وأكد أن "إسرائيل" لم تستطع نزع سلاح حزب الله، أو إيجاد منطقة عازلة في جنوب لبنان.

وقال إنه "بدلاً من إيجاد منطقة عازلة، فقد أمضت القوات الإسرائيلية الغازية شهرين وهي موحلة على الحدود، غير قادرة على الاختراق أو على احتلال مواقع تزيد على الأربعة كيلومترات داخل لبنان".

وأكد هيرست أن القرءاة الخاطئة للشرق الأوسط وأن إيران باتت مكشوفة تغري نتنياهو بتحويل انتباه ترامب نحو الحاجة إلى مهاجمة إيران، وذلك جريا على عادته في الهروب من المشاكل. (عربي 21)
 
 
 

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