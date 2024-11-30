هذه مهام الجنرال الأميركي الذي سيرأس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

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بدأت مهمة لجنة مراقبة وقف اطلاق النار عملياً بقدوم الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، وتكشف المعلومات أن فريق عمله الأوّلي مؤلف من 12 شخصاً سيتولّون في المرحلة الأولى التأسيس لمهمّة المراقبة.ونقلت «الديار» من مصدر مطلع ان اتصالات جرت امس ايضا في اطار متابعة الاعتداءات الاسرائيلية ووقفها، حيث يفترض ان يحسم هذا الامر مع بدء عمل اللجنة الخماسية التي ينتظر ان يكتمل عقدها مع وصول الضابط الفرنسي المشارك في اللجنة خلال الساعات المقبلة بعد ان كان الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز الرئيس المشارك في اللجنة وصل الى لبنان اول من امس واجتمع مع قائد الجيش العماد جوزف عون.والمعلوم ان الموفد الاميركي اموس هوكشتاين سيكون الرئيس المدني المشارك بانتظار تعيين رئيس دائم في وقت لاحق .وتوقع المصدر ان تجتمع اللجنة الخماسية الاسبوع المقبل، وهي تضم ضابطين لبناني وإسرائيلي وضابطا من اليونيفيل، بالاضافة الى الضابطين الفرنسي والاميركي .واوضح ان اجتماعات اللجنة ستكون في مقر قوات اليونيفيل في الناقورة وانها ستشرف على انسحاب القوات الاسرائيلية من المناطق التي احتلتها الى ما وراء الخط الازرق وفق روزنامة محددة ضمن مهلة الستين يوما.كما ستواكب ايضا انتشار الجيش حتى الحدود وتنفيذه للبند المتعلق بمنع الوجود المسلح لحزب الله جنوبي الليطاني .ووفقا لمصادر مطلعة، فان الجيش وضع خطة جاهزة لانتشاره، وانه سيتابع انتشاره وفقا لها انسجاما مع نص الاتفاق. واشارت الى ان مباشرة عمل اللجنة الخماسية ستساهم في ترجمة هذا الانتشار بشكل متواصــل وفــاعل .وكانت القيادة المركزية الأميركية CENTCOM، أعلنت في بيان فجر السبت، أن قائد العمليات الخاصة في القيادة الجنرال "جاسبر جيفرز"، وصل إلى بيروت لرئاسة اللجنة.وأوضحت "سنتكوم"، عبر منصة "إكس"، أن "جيفرز وصل إلى بيروت في 27 تشرين الثاني، حيث سيتولّى رئاسة لجنة مراقبة وتنفيذ آلية وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، إلى جانب آموس هوكستين مستشار الرئيس الأميركي".أضافت أن "الولايات المتحدة ستترأس آلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية، والتي تضم الجيش اللبناني، والجيش الإسرائيلي، وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وفرنسا".وأشارت إلى أن "هوكستين سيشغل منصب الرئيس المدني المشارك حتى يتم تعيين مسؤول مدني دائم".فمن هو الجنرال جيفرز؟تخرج من معهد فيرجينيا للفنون التطبيقية وجامعة ولاية فرجينيا عام 1996 وتم تكليفه في مهمة ضابط مشاة.تولّى قيادة فصيلة البندقية ومنصب ضابط العمليات في فوج المشاة 4-31، فورت درام، نيويورك. ثم قيادة فصيلة في الكتيبة الأولى، فوج المشاة 75، مطار هانتر، جورجيا.بعد تخرجه من دورة ضباط المشاة المتقدمة في فورت بينينج في جورجيا، تم تعيينه في فورت لويس في واشنطن قائد سرية وضابط عمليات جوية في فوج المشاة 1-5، 1/25 SBCT .ثم خدم في منصب قائد سرية وضابط عمليات جوية في الكتيبة الثانية، فوج المشاة 75، وتم تكليفه عدة مرات لدعم العملية العسكرية في العراق.بعد دورة ضباط القيادة والأركان العامة للجيش الأميركي في فورت ليفنوورث بولاية كانساس، شغل مناصب قيادية مختلفة في قيادة العمليات الخاصة للجيش الأميركي في فورت براغ بولاية نورث كارولينا، ثم تولى قيادة فريق القتال الأول للواء سترايكر، الفوج الثاني، فرقة المشاة السابعة.عمل مستشاراً لقائد عملية الدعم الحازم في أفغانستان.وعند عودته إلى فورت براغ، تولى قيادة لواء في الجيش الأميركي لدعم عملية "العزم" ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا. ومن ثم انتقل إلى فورت ستيوارت، جورجيا ليشغل منصب نائب قائد المناورة في فرقة المشاة الثالثة.كما تولى القيادة المركزية للعمليات الخاصة، بعد أن شغل سابقاً منصب نائب المدير في هيئة الأركان المشتركة للعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.الجنرال جاسبر جيفرز حاصل على العديد من الجوائز والأوسمة خلال خدمته، بينها وسام الاستحقاق، النجمة البرونزية للشجاعة، وعدد من الميداليات والشارات.