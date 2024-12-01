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لبنان
خلايا نائمة في لبنان.. هذا ما فعلته الأجهزة الأمنية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-12-2024
|
01:15
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لفت مصدر أمني رفيع الى أن الأجهزة الإستخباراتية اللبنانية إستنفرت شبكاتها في عدد من المناطق اللبنانية مع بداية الأحداث الأمنية المتسارعة والدراماتيكية في سوريا، مشيرةً إلى أن هناك تقارير فورية وصلت الى المرجعيات الأمنية عن وجود بعض الخلايا النائمة في أقاصي الشمال والبقاع والتي قد تتحرك أمنياً بعدما شهدت على نجاحات الفصائل المسلحة السورية في حلب وإدلب.
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المصدر أشار الى أنه لا خوف أبداً اذا حصل أي تحرك كون الأجهزة الأمنية تحصي بدقة هذه العنصر والمجموعات وتراقبها عن كثب ولا خطر أبداً في الوقت الحاضر، إلا أن الحيطة ضرورية كون الوضع في سوريا غير مستقر.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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