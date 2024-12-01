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لبنان

هل سيرد "حزب الله" على "القوات"؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
01-12-2024 | 02:15
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تتجنّب أوساط "حزب الله" حالياً الرّد على ما يُدلي به نواب "القوات اللبنانية" بشأن تطورات الحرب مع إسرائيل ونتائجها، وما يجري هو أنّ الحزب مُصرّ حالياً على عدم الدخول في سجالات سياسية مع الآخرين، وفق ما تقول مصادر مقربة منه.
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وبحسب المعلومات، فإنّ الحزب مُنكبّ الآن على الالتفات إلى بيئته والتركيز عليها بشكل أكبر لتوضيح وتبرير تفاصيل متعلقة بالحرب الأخيرة ومسارات المعالجة بعدها.

وتقول المصادر إنَّ "حزب الله يرى أن خصومه لن يقتنعوا بما يقوم به وهذا أمرٌ مفروغ منه، لكن الأساس هو البيئة والاهتمام سيكون منصبا عليها كأولوية مُطلقة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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