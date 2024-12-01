هل سيرد "حزب الله" على "القوات"؟

Advertisement

وبحسب المعلومات، فإنّ الحزب مُنكبّ الآن على الالتفات إلى بيئته والتركيز عليها بشكل أكبر لتوضيح وتبرير تفاصيل متعلقة بالحرب الأخيرة ومسارات المعالجة بعدها.وتقول المصادر إنَّ "حزب الله يرى أن خصومه لن يقتنعوا بما يقوم به وهذا أمرٌ مفروغ منه، لكن الأساس هو البيئة والاهتمام سيكون منصبا عليها كأولوية مُطلقة".