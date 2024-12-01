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لبنان

دعوة من البابا فرنسيس إلى السياسيين اللبنانيين: لانتخاب رئيس للجمهورية "على الفور"

Lebanon 24
01-12-2024 | 07:20
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 وجه البابا فرنسيس "دعوة ملحة إلى جميع السياسيين اللبنانيين" لانتخاب رئيس للجمهورية "على الفور" من أجل انتظام عمل مؤسسات البلاد، بحسب "فرانس برس".

وقال البابا في ساحة القديس بطرس بعد صلاة الأحد "أوجه دعوة عاجلة إلى جميع السياسيين اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية على الفور".
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