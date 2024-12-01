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لبنان

سلام: نبارك للبنان تعيين مسعد بولس مستشارا لترامب لشؤون المنطقة العربية والشرق الأوسط

Lebanon 24
01-12-2024 | 13:46
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كتب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام عبر منصة "اكس": "نبارك للعرب بشكل عام وللشعب اللبناني وللبنان بشكل خاص نجاح رجل الاعمال اللبناني الاميركي الصديق الامين السيد مسعد بولس الذي ساهم ببناء علاقات ثقة ومدّ جسور محبة واحترام بين الجالية العربية واللبنانية والرئيس ترامب شخصياً، بان يكسب ثقة الرئيس الاميركي ال47 دونالد ترامب، ان يعين اليوم رسمياً مستشاراً كبيراً ورفيعا له لشؤون المنطقة العربية والشرق الأوسط انفاذاً لوعود الرئيس ترامب بايلاء لبنان والعرب ومنطقتنا الأهمية في اجندته لإحلال السلام والامان والازدهار في عالمنا.
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وكما قلنا سابقاً ومراراً، فإن وجود الصديق المحترم النشيط والفاعل السيد مسعد بولس في فريق عمل الرئيس الاميركي دونالد ترامب فرصة تاريخية لا بد لنا جميعاً من اغتنامها حيث لا يمكن ان نكون كعرب ولبنانيين بشكل خاص اقرب للبيت الابيض وعاصمة القرار كما نحن اليوم مع اعلان التعيين الرسمي للسيد مسعد بولس المؤيد الثابت للسلام في الشرق الأوسط".
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