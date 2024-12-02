مرجع ديني: توجّه جديد لدى حزب الله يُظهر انه صادق

Advertisement

علّق مرجع ديني بارز على ما يسمعه اليوم من خطابات لعدد من قادة حزب الله فاعتبر انه على الرغم من بعض الشعبوية وحالات التبرير والإنكار، إلا أن هناك جملا ومفردات وعبارات لم نكن نسمعها من قبل تتحدث عن الحوار والتلاقي والإنفتاح ، بالإضافة الى الإهتمام بالإستحقاقات الدستورية والعمل مع الشركاء للنهوض وإعادة بناء الدولة والتنسيق الكامل مع الجيش لتنفيذ الإلتزامات التي تم الإتفاق عليها .المصدر لفت الى أن المرجع وجد في هذا الحديث توجّها جديدا ويظهر أنه صادق خلافا لكل المرات السابقة، ويمكن أن يبنى على هذا التوجه للتلاقي خاصةً إذا كانت جلسة الانتخاب في التاسع من كانون الثاني مثمرة في ملف رئاسة الجمهورية وإنطلاقة لجميع الملفات .