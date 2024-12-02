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لبنان

مرجع ديني: توجّه جديد لدى حزب الله يُظهر انه صادق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-12-2024 | 01:15
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علّق مرجع ديني بارز على ما يسمعه اليوم من خطابات لعدد من قادة حزب الله فاعتبر انه على الرغم من بعض الشعبوية وحالات التبرير والإنكار، إلا أن هناك جملا ومفردات وعبارات لم نكن نسمعها من قبل تتحدث عن الحوار والتلاقي والإنفتاح ، بالإضافة الى الإهتمام بالإستحقاقات الدستورية والعمل مع الشركاء للنهوض وإعادة بناء الدولة والتنسيق الكامل مع الجيش لتنفيذ الإلتزامات التي تم الإتفاق عليها .
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المصدر لفت الى أن المرجع وجد في هذا الحديث توجّها  جديدا ويظهر أنه صادق خلافا لكل المرات السابقة، ويمكن أن يبنى على هذا التوجه للتلاقي خاصةً إذا كانت جلسة الانتخاب في التاسع من كانون الثاني مثمرة في ملف رئاسة الجمهورية وإنطلاقة لجميع الملفات .


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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