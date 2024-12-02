ترشيح "العميد" ليس محسوما

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تحدّثت أوساط سياسيّة عن أنَّ طرح اسم احد العمداء لرئاسة الجمهورية "ليس محسوماً" في الوقت الراهن خلافا لكل التسريبات والايحاءات الاعلامية والسياسية، خصوصاً أنَّ مختلف الأطراف السياسية لم تلتقِ حتى الآن في ما بينها للتشاور باسم الرئيس.ولم تستبعد المصادر حصول "حوار" ضُمني بين قوى متعارضة سياسياً بهدف الوصول إلى توافقات على إسمٍ جديد يتمتع بـ"تجربة سياسيّة"، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى أنَّ الأسابيع المُقبلة ستفتح الباب أمام لقاءات جديدة معظمها سيكون خلف الكواليس بين أطراف سياسية بارزة.