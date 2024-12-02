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لبنان

بعدما فُقد الاتصال به.. الجيش: العثور على جثمان أحد الضباط بعد استشهاده نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
02-12-2024 | 02:52
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان انه "عثِر أمس على جثمان أحد ضباط الجيش في منطقة الناقورة - الجنوب داخل سيارته بعد استشهاده نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي".

وبحسب البيان فقد "كان فُقِد الاتصال بالضابط اعتبارًا من تاريخ 26 /11 /2024."
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تُجري قيادة الجيش التحقيق اللازم لكشف ظروف الحادثة."

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