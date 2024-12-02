سلام هنأ مسعد بولس: تعيين يعكس التزام ترامب إيلاء لبنان والمنطقة

اتصل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، هاتفياً بمسعد بولس لتهنئته على تعيينه مستشاراً كبيراً ورفيعاً للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لشؤون المنطقة العربية والشرق الأوسط.



وأعرب الوزير سلام خلال الاتصال عن اعتزازه "بهذا الإنجاز الذي يعكس مكانة الكفاءات اللبنانية على الساحة الدولية"، معتبراً أن "هذا التعيين يعكس التزام الرئيس ترامب إيلاء لبنان والمنطقة العربية الأهمية في أجندته من أجل إحلال السلام والازدهار".

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