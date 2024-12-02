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لبنان

نقيب الأطباء زار دريان: القطاع الصحي والاستشفائي سليم

Lebanon 24
02-12-2024 | 05:54
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا من نقابة الأطباء في لبنان برئاسة البروفسور الدكتور يوسف بخاش الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة المفتي دريان وهذه الدار الكريمة، وأطلعناه على كل التحديات التي واجهها القطاع الطبي خلال تسعة أسابيع وخاصة معالجة أكثر من ١٦٥٠٠ جريح، وفعلا في هذه الفترة هذا القطاع بانت جدارته وتماسكه، وفعلا كانوا المقاومين بالزي الأبيض. كما اطلعنا سماحته على رؤية النقابة بإعادة تأهيل والقيام من جديد بهذا القطاع الذي تضرر، وإعادة تأهيل القطاع الاستشفائي الطبي وهذا يستوجب انتخاب رئيس للجمهورية يمد يده للشرق والغرب ولدول الخليج وحامل هم المواطن اللبناني وداعم للجيش اللبناني الذي هو يجب أن يكون الحاضن الأمني لكل مواطن وبخاصة بالتغيرات السريعة التي تشهدها منطقتنا بالإضافة لحكومة همها الوحيد والأساسي هو إعادة بناء كافة المؤسسات في لبنان لإعادته على الخريطة الدولية".
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أضاف: "على الرغم من كل التحديات التي عشناها بيّن القطاع الطبي بأنه على قدر المسؤولية، ونحن نطمئن المجتمع اللبناني فنقول لهم "القطاع الصحي والاستشفائي سليم "، أكيد أن هنالك عمل ينبغي تعزيزه في هذا القطاع، لكن استطاع أن يواجه التحديات وما زال اليوم المواطن اللبناني يستطيع الحصول على أي خدمة طبية هو بحاجة لها".
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