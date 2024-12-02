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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المُقبل في السرايا

Lebanon 24
02-12-2024 | 05:56
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية يوم الأربعاء المُقبل عند الساعة الـ3.30 ظهرا في السرايا.
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