الهيئات الإقتصادية تنعى إيلي نسناس: خسر القطاع الخاص قيادياً خلوقاً ووطنياً

أصدرت الهيئات الإقتصادية بياناً اليوم نعت فيه عضو الهيئات السابق ورئيس تجمع شركات الضمان السابق إيلي نسناس.

وقالت الهيئات الإقتصادية في بيانها: "بوفاة الزميل إيلي نسناس خسرت الهيئات وخسر القطاع الخاص قيادياً خلوقاً ومحباً وصادقاً ووطنياً بإمتياز"، منوهةً بسيرته وبمسيرته الرائدتين على مختلف المستويات إن كان في الهيئات الإقتصادية أو في جمعية شركات الضمان وفي علاقاته المختلفة.

وتقدمت الهيئات الإقتصادية بتعازيها الحارة لعائلة المرحوم إيلي ولذوية ومحبيه ولكل زملائه في القطاع الخاص، سائلة الله أن يتغمد الفقيد الغالي واسع رحمته وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.