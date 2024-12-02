في عيناتا الجنوبية... هذا ما سيفعله الجيش بعد قليل

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 2 /12 /2024، ما بين الساعة 13.30 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة عيناتا – الجنوب".

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