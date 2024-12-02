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لبنان

دورية إسرائيلية قطعت طريق ميس الجبل.. هذا ما حصل هناك

Lebanon 24
02-12-2024 | 07:10
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن دورية إسرائيلية استحدثت ساتراً ترابياً قبالة قلعة دوبيه قاطعة طريق ميس الجبل- شقرا بعد جرفه.
 
وحسب المعلومات، بعد أن تمركزت لنحو ساعة في القلعة عادت إلى ميس الجبل من حيث تقدمت ثم حضرت قوة من الوحدة النيبالية في اليونيفيل وفتحت الطريق جزئياً.
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كما وتوغلت دورية معادية مؤلفة من دبابتي ميركافا في وسط عيترون حيثرمى الجنود هناك قنبلتين صوتيتين.
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