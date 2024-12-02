دورية إسرائيلية قطعت طريق ميس الجبل.. هذا ما حصل هناك

أفادت مندوبة "لبنان24" أن دورية إسرائيلية استحدثت ساتراً ترابياً قبالة قلعة دوبيه قاطعة طريق ميس الجبل- شقرا بعد جرفه.

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وحسب المعلومات، بعد أن تمركزت لنحو ساعة في القلعة عادت إلى ميس الجبل من حيث تقدمت ثم حضرت قوة من الوحدة النيبالية في اليونيفيل وفتحت الطريق جزئياً.كما وتوغلت دورية معادية مؤلفة من دبابتي ميركافا في وسط عيترون حيثرمى الجنود هناك قنبلتين صوتيتين.