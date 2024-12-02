بيان جديد من العقارية يتعلق بمواعيد تسليم واستقبال المعاملات.. إليكم تفاصيله

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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقاريةعن آلية استقدام الطلبات وتسليم الملفات.- أمانة السجل العقاري في بعبدا والشوف ستقوم نهار الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 3 و4 كانون الاول ٢٠٢٤بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).- امانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الثلاثاء الواقع في 3 كانون الاول 2024 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه و نهار الاربعاء الواقع في 4 كانون الاول 2024 ستقوم بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية كما ستقوم نهار الخميس في 5 كانون الاول ٢٠٢٤ بإستقبال عقود فك التامين في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه.- امانة السجل العقاري في المتن سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 3 كانون الاول 2024معاملات جديدة لجميع العمليات وسوف تقوم نهار الخميس الواقع في 5 كانون الاول ٢٠٢٤ بتسليم سندات الملكية الجاهزة إلى اصحاب العلاقة او وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع ( للمعترضين الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة ايام الاسبوع ) وإظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وتعتذر عن استقبال المراجعات لدى رؤساء المكاتب.- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهار الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 3 و4 كانون الاول ٢٠٢٤ بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2X50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.- كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية – جبيل)ولفتت إلى أنّ مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيلوتطلب المديرية من المواطنين متابعة ما سينشر من اعلانات لمتابعة اي تعديل قد يطرأ نتيجة الظروف الراهنة.