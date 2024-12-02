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لبنان

الخير أشرف على المرحلة الأخيرة من تأهيل أوتوستراد المنية

Lebanon 24
02-12-2024 | 08:23
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أشرف النائب أحمد الخير، يرافقه رئيس اتحاد بلديات المنية الحاج خالد الدهيبي، على أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع تأهيل أوتوستراد المنية وتنفيذ الوصلة الممتدة من المركز الثقافي الكويتي وصولا إلى المستشفى الحكومي.

وكشف الخير عن "تلزيم الطريق البحرية لشركة "سوتغ" على أن يكون انطلاق أعمال التأهيل في خلال الأيام او الأسابيع المقبلة"، مجددا التأكيد أن "مسيرة الانماء وتأهيل البنى التحتية في المنية مستمرة بما يليق بأهلنا".

يذكر أن أعمال تأهيل الاوتوستراد انطلقت منتصف العام 2023 مع شركة إلكا المتعهدة، واستكملت مع شركة "Global Contracting".

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