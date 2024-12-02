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قال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن إسرائيل تتابع عن كثب ما يحصل في سوريا.وأشار عبر حسابه على أكس إلى أنّه "سنضمن عدم استغلال النظام الإيراني للأوضاع هناك في محاولة لنقل أسلحة إلى حزب الله في لبنان عبر الأراضي السورية".وأضاف:" لقد مني حزب الله بهزيمة في المعركة الأخيرة ويجب ان نضمن عدم تهريبه أسلحة إلى لبنان عبر الأراضي السورية".