على جسر أنفه.. سرقوا موظفاً وأطلقوا النار عليه

تعرض موظف في إحدى شركات العصائر لعملية سلب مبلغ مالي من قبل مجهولين لدى مروره على جسر انفه.



وأطلق السارقون النار في إتجاهه وفرّوا، بينما أصيب الموظف في يده ونقل الى المستشفى.

Advertisement