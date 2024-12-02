بوحبيب: السلام يتحقق مع إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية

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أكد وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، في كلمته خلال المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، أن لبنان يظل ملتزماً بالدبلوماسية كخيار دائم، مع التأكيد على الحق في الدفاع عن النفس في حال التعرض لأي اعتداء.وشدد الوزير بو حبيب على أن لبنان يجدد التزامه بتطبيق القرار الأممي، وذلك بناءً على الترتيبات التي تم التوصل إليها في البيان المشترك الصادر في 26 تشرين الثاني 2024 بين الولايات المتحدة وفرنسا.وأضاف الوزير أن الاستقرار والسلام المستدام لن يتحققا إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن الدبلوماسية والالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية.وفي هذا السياق، دعا بو حبيب المجتمع الدولي إلى وقفة ضمير لضمان تأمين الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في غزة، محذراً من أن تجاهل هذه القضية قد يؤدي إلى فقدان الإنسانية وانتشار فوضى "شريعة الغاب".كما أكد على أهمية استمرار دعم وكالة الأونروا، مشيراً إلى أنها تمثل ملاذاً أساسياً لتوفير الخدمات التعليمية والصحية للاجئين الفلسطينيين في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحل الدولتين. وأضاف أن استمرار الدعم للأونروا يتجاوز الأبعاد الإنسانية، ليكون ركيزة أساسية لحل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، بما يتماشى مع مبادرة بيروت للسلام لعام 2002.