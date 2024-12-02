Advertisement

لبنان

خلف: 9 كانون الثاني تاريخ العودة الى الجمهورية والديمقراطية

Lebanon 24
02-12-2024 | 09:59
A-
A+
Doc-P-1286973-638687556920939128.png
Doc-P-1286973-638687556920939128.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قال النائب ملحم خلف في بيان باليوم 683 لوجوده في مجلس النواب: "٩/١/٢٠٢٥ تاريخٌ نتوق اليه وقد تأخّر ثماني مئة وثمانية أيام عن موعده.
٩/١/٢٠٢٥ تاريخٌ لم يبق سوى تسعة وثلاثين يوماً حتى نصل اليه.
٩/١/٢٠٢٥ هو تاريخ العودة الى الجمهورية والديمقراطية.
٩/١/٢٠٢٥ هو تاريخ العودة الى سيادة القانون ورفعة الدستور واحكامه.
٩/١/٢٠٢٥ هو تاريخ الالتزام بأحكام المادة ٤٩ من الدستور، أي الالتزام بالآلية الدستورية المحددة فيه لانتخاب رئيس للجمهورية.
٩/١/٢٠٢٥ هو تاريخ الجلسة المفتوحة بالدورات المتتالية التي لن يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد.
في ٩/١/٢٠٢٥، نحن جميعاً على موعد مع يقظة وطنية انقاذية لوطن دخل في عين العاصفة ولن يخرج منها الا بانتظام الحياة العامة فيه. والمدخل الى ذلك هو في انتخاب الرئيس تكون من مهامه الاولى بناء الدولة القادرة والعادلة والحامية والمطمئنة للجميع.
٩/١/٢٠٢٥، ويا ليته اليوم...".

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:05 | 2024-12-02
14:00 | 2024-12-02
13:57 | 2024-12-02
13:53 | 2024-12-02
13:42 | 2024-12-02
13:35 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24