إعلان من الأمن العام عن تعديل شروط الدخول للرعايا السوريين الى لبنان

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "إلحاقاً لبيانها الصادر في تاريخ 29/11/2024 تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تعديل شروط الدخول للرعايا السوريين الى لبنان وفقاً لما يلي:

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