Advertisement

لبنان

إعلان من الأمن العام عن تعديل شروط الدخول للرعايا السوريين الى لبنان

Lebanon 24
02-12-2024 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1286993-638687589184896446.jpg
Doc-P-1286993-638687589184896446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "إلحاقاً لبيانها الصادر في تاريخ 29/11/2024 تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تعديل شروط الدخول للرعايا السوريين الى لبنان وفقاً لما يلي:
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مولوي: الامن العام يدقق بهويات جميع الداخلين إلى لبنان عبر المعابر الشرعية ونتعاون مع القوى الأمنية لضبط الأمن
lebanon 24
02/12/2024 21:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
للعائدين من سوريا إلى لبنان.. بيان هام من "الأمن العام"
lebanon 24
02/12/2024 21:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: إسرائيل بدأت المواجهة معنا عبر العمل الأمني من خلال تفجير "البيجر" وقتل القادة وخاصة الأمين العام السيد الشهيد حسن نصرالله
lebanon 24
02/12/2024 21:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
البيسري: الأمن العام في مرحلة جديدة ويجب استعادة حضور الدولة في المناطق المتضررة
lebanon 24
02/12/2024 21:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمن

العام

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:05 | 2024-12-02
14:00 | 2024-12-02
13:57 | 2024-12-02
13:53 | 2024-12-02
13:42 | 2024-12-02
13:35 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24