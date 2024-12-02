قبل هجماتها على لبنان اليوم.. ماذا أبلغت إسرائيل واشنطن؟

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "تل أبيب أبلغت واشنطن نيتها تنفيذ سلسلة هجمات في لبنان رداً على إطلاق حزب الله صواريخ".



ولفتت إلى أنّ "المؤسسة الأمنية تعتبر أن عدم الرد بشدة وفوراً قد يضر بوقف إطلاق النار لسنوات، كما أنها تأخذ بالاعتبار احتمال دخول إسرائيل القتال لعدة أيام".

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كذلك، أشارت التقارير إلى أنّ "المستوى السياسي وافق على تكثيف الهجمات على الحدود السورية اللبنانية". ولفتت إلى أنّ "المؤسسة الأمنية تعتبر أن عدم الرد بشدة وفوراً قد يضر بوقف إطلاق النار لسنوات، كما أنها تأخذ بالاعتبار احتمال دخول إسرائيل القتال لعدة أيام".كذلك، أشارت التقارير إلى أنّ "المستوى السياسي وافق على تكثيف الهجمات على الحدود السورية اللبنانية".

وفي وقتٍ سابق هذا المساء، شنَّ العدو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من المناطق في جنوب لبنان.

ويأتي الإعلان عن شن الغارات عقب إطلاق "حزب الله" صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة.



وأوضح الحزب أن هذا الاستهداف جاء كـ"رد دفاعي أولي تحذيري" على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه فجر الأربعاء الماضي.





