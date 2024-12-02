بعد صواريخ "تلال كفرشوبا".. هذا ما قاله مسؤولٌ بارز في "حزب الله"

قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي إنّ "حزب الله قوي جداً في الحضور السياسي وفي مقاومته"، مشيراً إلى أن "الحزب ليس بحاجة لأيّ عملٍ عسكريّ أو أمني لتعزيز عمله السياسي".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أوضح قماطي أن "حزب الله قال بشكلٍ واضح إنهُ ملتزم بالبنود الواردة في القرار 1701 على أن يلتزم بها الإسرائيلي أيضاً".

وعن عملية "حزب الله" ضد موقع رويسات العلم الإسرائيلي إثر الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، اليوم، قال قماطي: "سكتنا وصمدنا والنتيجة كانت التمادي والرسالة الردعية كانت ضرورية".

كذلك، ذكر قماطي أن "الجيش اللبناني يملك العزيمة الوطنية لكنه لا يملك السلاح اللازم للدفاع عن لبنان".

وفي ما خص رئاسة الجمهورية، قال قماطي: "سنسعى إلى تكبير الكتلة النيابية التي تؤيد المرشح الرئاسي سليمان فرنجية ومتمسكون به ومن حق فريق المعارضة التمسك بمرشحه".









