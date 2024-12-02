16
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
انتخابات بلا حوار مسبق ولا رئيس مفروض بالقوة
Lebanon 24
02-12-2024
|
22:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب معروف الداعوق في" اللواء": هناك من يعتبر ان تداعيات الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل، والمستمرة منذ أكثر من سنة، والدمار الحاصل على كل المستويات، والانهيار الذي يهدد لبنان كله، واستجابة لمطالب الاطراف السياسيين والخارج،كل هذه الاسباب دفعت رئيس المجلس النيابي، لتحديد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، مع اعطاء الوقت الكافي لإجراء التفاهمات والتحالفات، بين الاطراف السياسيين، للذهاب إلى الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، لأنه لم يعد مقبولا ان يبقى لبنان بلا رئيس للجمهورية، لكي يتولى القيام بدوره لاعادة تفعيل السلطة، وانتظام عمل المؤسسات، والنهوض بالدولة، والمباشرة مع الحكومة التي يتم تشكيلها، في حل الازمات والمشاكل التي تعصف بلبنان حاليا.
Advertisement
ولكن بالمقابل هناك من يعتبر ان تحديد بري موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، لا ينفصل عما حصل في التفاهمات الاقليمية والدولية، وخصوصا مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والدول الخليجية والتي جرت مؤخرا، واسفرت عن اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب لله ، والتأكيد على الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية في اسرع وقت ممكن، لكي يتم انتخاب رئيس للجمهورية يستطيع مواكبة، مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، ولاسيما مسار المفاوضات لحل مشاكل الحدود الجنوبية مع إسرائيل، ويتولى مع الحكومة الجديدة، تنسيق الجهود، للنهوض المالي والاقتصادي والمعيشي، واعادة اعمار ما هدمته هذه الحرب.
مهما يكن، تخطى بري هذه الذرائع مرة واحدة، وتجاوب مع الدعوات المحلية والخارجية، لتحديد موعد لاجراء الانتخابات الرئاسية، أكان ذلك نابع عن قناعة ذاتية او بفعل ضغوطات خارجية، ووضع جميع الاطراف السياسيين أمام مسؤولياتهم، لاسيما منهم المطالبين بالتزام الدستور لإجراء الانتخابات الرئاسية، وقطع الطريق امام المزايدين الذين يتلطون وراء الشروط والمطالب المسبقة وهم في الحقيقة، لا يريدون اجراء الانتخابات الرئاسية.
واذا سارت الامور كما هو مرسوم لها، وتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدد له، بمعزل عن اي مفاجآت غير متوقعة، تكون هذه الانتخابات الرئاسية التي تجري، لاول مرة منذ سنوات، بمعزل عن ترهيب سلاح حزب الله، خلافا لما كان يحصل في الانتخابات الرئاسية السابقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة مُدوية: القبض على فنان شهير متلبساً.. هذا ما وجدوه داخل سيارته! (صورة)
Lebanon 24
فضيحة مُدوية: القبض على فنان شهير متلبساً.. هذا ما وجدوه داخل سيارته! (صورة)
02:25 | 2024-12-02
02/12/2024 02:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تشهد سماء الضاحية الآن؟ هذا آخر خبر
Lebanon 24
ماذا تشهد سماء الضاحية الآن؟ هذا آخر خبر
14:21 | 2024-12-02
02/12/2024 02:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان خلال ساعات.. ماذا أعلنت إسرائيل؟
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان خلال ساعات.. ماذا أعلنت إسرائيل؟
13:35 | 2024-12-02
02/12/2024 01:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع "حرب لبنان" مُجدداً؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هل ستندلع "حرب لبنان" مُجدداً؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
14:00 | 2024-12-02
02/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة خطيبها.. ابنة الفنان عاصي الحلاني تستمتع بوقتها في دبي (صور)
Lebanon 24
برفقة خطيبها.. ابنة الفنان عاصي الحلاني تستمتع بوقتها في دبي (صور)
04:33 | 2024-12-02
02/12/2024 04:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2024-12-03
البحث في سلة أسماء مُرشحين للرئاسة وخلاف داخل المعارضة حيال الملف
01:25 | 2024-12-03
بعد خرق العدو اتفاق وقف النار... سلسلة من الاعتداءات وتوتر في صور وبنت جبيل
01:15 | 2024-12-03
جولات من القتال.. حتى انتهاء المهلة
01:13 | 2024-12-03
"يرجى عدم العودة الى هذه القرى"... بيان عاجل من أدرعي إلى سكان لبنان
01:00 | 2024-12-03
تصعيد اسرائيلي واسع يهدد وقف اطلاق النار.. واجتماع تنسيقي لنواب المعارضة اليوم
00:45 | 2024-12-03
زحمة سير في طرابلس.. إليكم السبب
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
03/12/2024 08:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
03/12/2024 08:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
03/12/2024 08:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24