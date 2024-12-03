أعداد السوريين داخل خيم النزوح تضاعفت

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أكّد مصدر محليّ لـ"لبنان24" أنّ أعداد النازحين السوريين داخل خيم النزوح في عدد كبير من المناطق اللبنانية تضاعف منذ أن وسّعت إسرائيل حربها على لبنان.وأوضح المصدر أنّ عددًا كبيرًا من السوريين تركوا منازلهم التي قاموا بإستئجارها في بيروت والجنوب والبقاع وفرّوا مع عائلاتهم إلى خيم النزوح.وأشار المصدر إلى أنّ كل خيمة اليوم باتت تحتوي على أقل تقدير على 5 عائلات سورية تجمعهم صلة قرابة، إلا أنّ هذا الامر ارتدّ على المناطق المستضيفة التي تضاعف الصغط على البنية التحتية داخلها، خاصةً وأنّ هذا "النزوح السوري"ترافق مع نزوح اللبنانيين.