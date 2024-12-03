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لبنان

أسعار المحروقات تتراجع.. هكذا أصبحت الأرقام

Lebanon 24
03-12-2024 | 02:13
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أصدرت وزارة الطاقة جدولا جديدا للمحروقات، وجاءت الاسعار على الشكل الآتي:

- بنزين 95 اوكتان: 1409.000 ل.ل. (-6000)

- بنزين 98 اوكتان: 1449.000 ل.ل. (-6000)

- المازوت: 1339.000 ل.ل. (-2000)

- الغاز: 1019.000 ل.ل. (-23000)
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