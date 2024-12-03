Advertisement

لبنان

من على الحدود مع لبنان... ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيليّ عن إتّفاق وقف إطلاق النار؟

Lebanon 24
03-12-2024 | 05:33
A-
A+
Doc-P-1287296-638688263267945341.png
Doc-P-1287296-638688263267945341.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار فلن يكون هناك تسامح مع دولة لبنان، ولن نميّز حينها بين لبنان وحزب الله".
 
وفي كلمة له من الحدود الشمالية، أضاف: "يجب على الجيش اللبناني أن يعمل على تنفيذ وقف إطلاق النار ويبعد حزب الله عن نهر الليطاني".
Advertisement

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2024-12-03
12:48 | 2024-12-03
12:32 | 2024-12-03
12:32 | 2024-12-03
11:58 | 2024-12-03
11:50 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24