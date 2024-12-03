من على الحدود مع لبنان... ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيليّ عن إتّفاق وقف إطلاق النار؟

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار فلن يكون هناك تسامح مع دولة لبنان، ولن نميّز حينها بين لبنان وحزب الله".

وفي كلمة له من الحدود الشمالية، أضاف: "يجب على الجيش اللبناني أن يعمل على تنفيذ وقف إطلاق النار ويبعد حزب الله عن نهر الليطاني".