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لبنان

الحواط : لبنان أصبح عاجزاً عن استقبال أي نازح

Lebanon 24
03-12-2024 | 07:01
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 كتب النائب زياد الحواط على منصة "X" المنشور التالي:

"إنها الحرب من جديد في سوريا.
معارك ضارية وصراع داخلي وإقليمي ودولي مفتوح .
وما نريده هو أن نحمي لبنان من تردداتها وانعكاساتها .
كفانا نزوحا ونازحين .
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لا يمكن أن يتحمل لبنان من جديد أعدادا هائلة من النازحين السوريين يشكلون أعباء إضافية علينا بكل المعايير وعلى كل المستويات .
الحزم هو المطلوب .
وعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وجمارك الضرب بيد من حديد لمنع دخول النازحين من جديد وعودة من غادر .
ضبط الحدود الشرعية وإقفال غير الشرعية منها أساسي وضروري .
لبنان أصبح عاجزا عن إستقبال أي نازح".
إرحموا وطننا.إرحموا شعبنا.أنقذوا لبنان".
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