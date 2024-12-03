الحواط : لبنان أصبح عاجزاً عن استقبال أي نازح

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كتب النائب زياد الحواط على منصة "X" المنشور التالي:"إنها الحرب من جديد في سوريا.معارك ضارية وصراع داخلي وإقليمي ودولي مفتوح .وما نريده هو أن نحمي لبنان من تردداتها وانعكاساتها .كفانا نزوحا ونازحين .لا يمكن أن يتحمل لبنان من جديد أعدادا هائلة من النازحين السوريين يشكلون أعباء إضافية علينا بكل المعايير وعلى كل المستويات .الحزم هو المطلوب .وعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وجمارك الضرب بيد من حديد لمنع دخول النازحين من جديد وعودة من غادر .ضبط الحدود الشرعية وإقفال غير الشرعية منها أساسي وضروري .لبنان أصبح عاجزا عن إستقبال أي نازح".إرحموا وطننا.إرحموا شعبنا.أنقذوا لبنان".