Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل بلاسخارت وسفيرة اليونان

Lebanon 24
03-12-2024 | 08:08
A-
A+
Doc-P-1287355-638688354058555515.jpg
Doc-P-1287355-638688354058555515.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis-Plasschaert.

 كذلك استقبل سفيرة اليونان في لبنان Despina A. Koukoulopoulou يرافقها الملحق العسكري العقيد Nikolaos Salpingidis، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، في ظل العمل على تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2024-12-03
12:48 | 2024-12-03
12:32 | 2024-12-03
12:32 | 2024-12-03
11:58 | 2024-12-03
11:50 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24