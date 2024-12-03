قائد الجيش استقبل بلاسخارت وسفيرة اليونان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis-Plasschaert.



كذلك استقبل سفيرة اليونان في لبنان Despina A. Koukoulopoulou يرافقها الملحق العسكري العقيد Nikolaos Salpingidis، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، في ظل العمل على تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان.

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