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لبنان

غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة شبعا... واستشهاد شخص هذه هويته

Lebanon 24
03-12-2024 | 08:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت بلدة شبعا في جنوب لبنان.
 
 
وبحسب المعلومات، استشهد المواطن جمال حسن صعب في الغارة.
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