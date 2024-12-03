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لبنان

الجيش اختاره.. من سيُمثل لبنان في لجنة مراقبة إتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل؟

Lebanon 24
03-12-2024 | 08:57
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أفادت معلومات صحافية أن "الجيش اختار العميد ادغار لاوندس، قائد قطاع جنوب الليطاني، ليمثّل لبنان في لجنة مراقبة اتفاق وقف النار مع اسرائيل".
 
وبحسب معلومات "الجديد" فإن الجنرال غيوم بونشان سيرأس الوفد العسكري الفرنسي في اجتماعات اللجنة الخماسية. 
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الجيش

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