الجيش اختاره.. من سيُمثل لبنان في لجنة مراقبة إتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل؟

أفادت معلومات صحافية أن "الجيش اختار العميد ادغار لاوندس، قائد قطاع جنوب الليطاني، ليمثّل لبنان في لجنة مراقبة اتفاق وقف النار مع اسرائيل".

وبحسب معلومات "الجديد" فإن الجنرال غيوم بونشان سيرأس الوفد العسكري الفرنسي في اجتماعات اللجنة الخماسية.