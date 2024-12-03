عن وقف إطلاق النار في لبنان... إليكم آخر تصريح لنتنياهو

قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو "نُنفذ وقف إطلاق النار في لبنان بقبضة من حديد، ونتحرّك ضدّ أيّ انتهاك سواء كان بسيطاً أو جسيماً".

وأضاف نتنياهو: "نحن في حالة وقف إطلاق نار مع "حزب الله" وليس نهاية الحرب".

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وتابع: "ملتزمون بإعادة سكان الشمال بأمان إلى بيوتهم".