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لبنان

عن وقف إطلاق النار في لبنان... إليكم آخر تصريح لنتنياهو

Lebanon 24
03-12-2024 | 09:37
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قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو "نُنفذ وقف إطلاق النار في لبنان بقبضة من حديد، ونتحرّك ضدّ أيّ انتهاك سواء كان بسيطاً أو جسيماً".
 
 
وأضاف نتنياهو: "نحن في حالة وقف إطلاق نار مع "حزب الله" وليس نهاية الحرب".
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وتابع: "ملتزمون بإعادة سكان الشمال بأمان إلى بيوتهم".
 
 

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