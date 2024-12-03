ينتمي إلى "حزب الله"... معلومات جديدة عن المُستهدف في "غارة دمشق"

أفادت وكالة "رويترز" عن مصدر أمنيّ، إنّ الضربة الإسرائيلية على سيارة قرب دمشق أسفرت عن اغتيال مسؤول إتّصال من "حزب الله" ينسّق مع الجيش السوري.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت عن مصدر عسكريّ قوله، إنّه "تمّ استهداف أحد القياديين في "حزب الله" في دمشق".