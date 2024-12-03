إقفال أمانتيّ السجل العقاري ودائرتيّ المساحة في بعلبك – الهرمل والنبطية لغاية 15 كانون الاول

أعلنت أمانتا السجل العقاري ودائرتا المساحة في بعلبك – الهرمل والنبطية عن اقفال أبوابها أمام المواطنين وذلك لغاية 15-12 -2024 ضمناً لاصلاح الاعطال التي سببها العدوان الاسرائيلي على لبنان.

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