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لبنان

عنصر مهم ومحوريّ بين سوريا و"حزب الله".. إليكم من استهدفت إسرائيل في دمشق اليوم

Lebanon 24
03-12-2024 | 11:19
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قال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر حسابه على "أكس" أنّ "طائرة لسلاح الجو هاجمت في وقت سابق من اليوم في منطقة دمشق، بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، موفد حزب الله لدى الجيش السوري، سلمان نمر جمعة".
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وزعم أدرعي أن جمعة قد لعب دورًا محوريًا نيابةً عن حزب الله داخل المنظومة العسكرية السورية في نقل الوسائل القتالية.

أضاف:" كان جمعة يُعتبر من عناصر حزب الله المخضرمين حيث تولى على مر السنين مناصب مختلفة في لا سيما في الساحة السورية. وبين المناصب التي شغلها مسؤول العمليات لدى مقر دمشق التابع لحزب الله وخلال السنوات الأخيرة عُيّن موفد حزب الله لدى الجيش السوري".

وزعم أدرعي أنّه "في إطار دوره شكل حلقة وصل ربطت جهات تابعة لحزب الله بعناصر تابعين للجيش السوري حيث ساعد على إنجاز عمليات نقل الوسائل القتالية من السوريين إلى حزب الله أيضًا خلال حرب "السيوف الحديدية". كما وكان جمعة يتمتع بعلاقات وطيدة مع كبار مسؤولي الدولة السورية".

وحسب أدرعي، كان جمعة يُعد شخصية هامة وفاعلة في سوريا.

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