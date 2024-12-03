Advertisement

لبنان

الكتائب: نقارب الاستحقاق الرئاسي بجدية مطلقة

Lebanon 24
03-12-2024 | 11:32
A-
A+
Doc-P-1287448-638688481467652944.jpg
Doc-P-1287448-638688481467652944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتمع المكتب السياسي الكتائبي، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وتوقف عند "اتفاق وقف إطلاق النار الذي يبدو هشا، وعلى الجميع الالتزام بمندرجاته كاملة منعا لإعادة توريط لبنان مرة جديدة في مأساة حرب جديدة، لا سيما أن هذه المرحلة مفصلية لتثبيت الأمن والاستقرار، تمهيدا للانطلاق نحو مشروع قيام الدولة".
Advertisement

 
عقب الاجتماع، قال المكتب السياسي في بيان، ان "حزب الكتائب اللبنانية يقارب الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية بجدية مطلقة، ويؤكد ضرورة التوصل مع كل الجهات المعنية إلى انتخاب رئيس يقود البلاد بمنطق وطني، بعيدا من الحسابات التي كانت سائدة في المرحلة الماضية ويشكل ضمانة لبناء وطن جديد سليم ومعافى، خال من السلاح، يحمي أبناءه ويوفر لهم الاستقرار والتطور والرفاهية".
 
وأشار إلى أن "تابع الأحداث الأمنية المتسارعة في سوريا وخطورة انعكاسها على لبنان، لا سيما لجهة تقارير تشير إلى إرسال المزيد من مقاتلي حزب الله للمشاركة في المعارك"، محذرا من "تكرار التجارب القاتلة التي خاضها حزب الله في حروب الآخرين في المنطقة جارا الويلات على لبنان واللبنانيين"، متسائلا: "ألم يحن الوقت لاستخلاص العبر والعودة إلى الداخل للملمة آثار آخر حروبه والانصراف إلى ترميم ما تهدم؟".
 
وأكد "أهمية الإجراءات التي يتخذها الأمن العام ويحث المؤسسات الأمنية، لا سيما الجيش على ضبط المعابر، وبخاصة غير الشرعية منها، لمنع تدفق أفواج جديدة من النازحين، مما سيزيد من الأثقال الملقاة على كاهل لبنان العاجز عن استقبال أعداد جديدة، في ظل ضيق المساحات الصالحة للسكن بعد الحرب الأخيرة"، وقال: "مع توقف الأعمال الحربية، سارع بعض الجهات إلى القيام بعمليات مسح الأضرار وإطلاق الوعود للبنانيين بإعادة الإعمار وتوزيع المساعدات".


وحذر من "التعامل مع الأموال بالطرق العشوائية التي عهدها اللبنانيون والتصرف بأموالهم المنهوبة أصلا لتحقيق مكاسب ونفخ جيوب المحظيين".
وأكد أن "إعادة الإعمار لا يجب أن توضع في عهدة الصناديق والمجالس التي تعودت التحرك بالمحاصصة والمحسوبيات"، مطالبا بـ"أن تكون الآلية المعتمدة خاضعة لمراقبة قاسية وحازمة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:21 | 2024-12-03
16:19 | 2024-12-03
15:48 | 2024-12-03
15:43 | 2024-12-03
15:32 | 2024-12-03
15:00 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24