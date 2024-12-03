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لبنان

كرامي: لبنان المستقبل هو لبنان اتفاق الطائف

Lebanon 24
03-12-2024 | 15:32
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اشاؤ النائب فيصل كرامي، اليوم الثلاثاء، أن لبنان المستقبل هو لبنان اتفاق الطائف القائم على الشراكة والتوازن.
 
 
وكتب كرامي عبر حسابه على منصة "اكس": "‏في لقاء مع شابات وشباب جامعة الشرق الدولية في طرابلس تحدثنا عن عشية ولادة اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الاهلية، وأسّس لمرحلة الشراكة بين اللبنانيين مع كل ما تخلّل تلك المرحلة من ازمات وحروب. واكّدنا مجدداً أن لبنان المستقبل هو لبنان اتفاق الطائف القائم على الشراكة والتوازن".
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